أحمد سعد ناعيًا حسن حسني: هتفضل عايش معانا بتاريخك الفني العظيم

نعى الفنان أحمد سعد، النجم الكبير حسن حسني، حيث نشر صورة لحسن حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وأعرب سعد عن حزنه، قائلًا: البقاء لله ، هتفضل Advertisements عايش معانا بأعمالك و تاريخك الفني العظيم . ربنا يرحمك و يدخلك فسيح جناته وداعًا حسن حسني. عايش معانا بأعمالك و تاريخك الفني العظيم . ربنا يرحمك و يدخلك فسيح جناته وداعًا حسن حسني. يذكر أن آخر أعمال النجم حسن حسني مسلسل سلطانة المعز، وهو من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم. حسن حسني مسلسل سلطانة المعز، وهو من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.

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