بالدعاء.. نيللي كريم تنعي حسن حسني

نعت الفنانة نيللي كريم، جوكر السينما المصرية حسن حسني، حيث نشرت صورة له، وعلقت عليها قائلة: انا لله و انا اليه راجعون .. وفاة الفنان القدير حسن حسني ربنا يرحمه و يغفرله و يجعل مثواه الجنة. يرحمه و يغفرله و يجعل مثواه الجنة. وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعو" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعو" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

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