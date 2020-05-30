بكلمات مؤثرة .. محمد فؤاد ينعي حسن حسني

نعى النجم محمد فؤاد، النجم القدير حسن حسني، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق عليها فؤاد ناعيًا: انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون .. رحمة الله علي الاستاذ الغاليو العزيز علي قلوبنا.. الفنان الكبير حسن حسني.. كان و سيظل قيمة فنية و انسانية غالية علينا جميعا.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يتغمده برحمته..و أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. محمد فؤاد.
وتوفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.
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