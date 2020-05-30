نقابة المهن التمثيلية تقدم واجب العزاء في حسن حسني

نعى الفنان عادل عزوز، عضو نقابة المهن التمثيلية، النجم القدير حسن حسني، حيث نشر صورة تجمعه به، وعلق عليها قائلًا: البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية .. وفاة الفنان الكبير حسن حسني حسني .. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر.

وتوفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

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كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعو" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.