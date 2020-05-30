كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. آخر تكريم للراحل حسني حسني قبل وفاته بحضور هنيدي ومحمد سعد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي فى دورته الرابعة برئاسة الدكتور أشرف زكى، الراحل حسن حسنى وذلك بمسرح النهار الخاص بالنقابة، وسط حفاوة شديدة من تلامذته في الفن الذين حرصوا على حضور التكريم، حيث وقف كل الفنانين الحاضرين على خشبة المسرح بجانب الفنان حسن حسني، أثناء تكريمة،

وحرص حسن حسني على توجيه الشكر لكل الحضور وللنقابة وأشرف زكى على فكرة المهرجان وتكريم فنان أو اثنين كل دورة لأن ذلك يشعر الفنانين بالتقدير لما قدمه من أعمال فى مشواره الفنى.

وحضر التكريم عدد كبير من الفنانين على وأبرزهم محمد سعد، محمد هنيدى، صلاح عبد الله، المخرج عمرو عابدين، عمرو عبد العزيز، عزوز عادل، سليمان عيد، منة بدر تيسير، سوزان نجم الدين، وايهاب فهمى، محسن منصور، حسن عبد الفتاح، يسرا المسعودى.

في سياق متصل توفي الراحل حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك في العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار تاريخه الفني الذي امتد عشرات السنوات.

