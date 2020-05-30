كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسن حسني في آخر ظهور له: "مستعجلين ليه على موتي لكل أجل كتاب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفنان الراحل حسن حسنى، مؤخرا عن عدم معرفته للشخص الذى يحاول باستمرار إطلاق شائعات حول وفاته على السوشيال ميديا؛ موضحًا أنه عندما سئل عن خبر وفاته قال: "كويس دى بروفة كويسة".

وقال الفنان حسن حسنى خلال لقائه فى برنامج أحلى النجوم المذاع على قناة "المحور"، والذي تقدمه الإعلامية "بوسي شلبي"، أنه لا يوجد عداء بينه وبين أحد ليفعل هذا المقلب أكثر من مرة، ونوه أن من ينشر تلك الشائعات لو يشيع هذا من باب الاستخفاف فحاجة دمها تقيل - على حد قوله.

وأوضح الفنان القدير، أن أولاده يصابون بالخوف والفزع عند قراءة مثل هذه الشائعات، وردد فى غضب شديد: ياخوانا أنتو مستعجلين ليه ده لكل أجل كتاب هييجى يومى هموت على طول".

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وأكد حسنى، أن الأمر أصبح مفزعا لدرجة أن أحد أولاده كان مسافرا وحجز خصيصا تذكرة طيران وعاد لمصر.

وكان قد وفاته المنبه وتوفي منذ قليل بمستشفي دار الفؤاد عن عمر يناهز ٨٩ عاما.