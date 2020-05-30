ريا ابي راشد بفيديو طريف يبشّر بهذا الخبر

عبّرت الإعلامية ريا أبي راشد عن سعادتها بعودة برنامجها "Scoop with Raya" يوم الأحد المقبل، بطريقة طريفة من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في موقع انستغرام.



وظهرت ريا في الفيديو وهي ترقص، وعلقت: "رد فعلي لما أتذكر إنه سكوب راجع على الهواء يوم الأحد".

وتستضيف ريا أبي راشد الأحد المقبل، الفنان ظافر العابدين، في أولى حلقات البرنامج.

يذكر أن برنامج"Scoop with raya"، من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "إم بي سي "2، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.

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