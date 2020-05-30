يسرا تكشف عن أول قصّة حبّ في حياتها

كشفت الفنانة يسرا في لقاء أجرته مع الإعلامي ممدوح موسى عن أول قصّة حبّ عاشتها في حياتها وكانت في منزل جدتها.
وحكت يسرا تلك القصة فقالت: "كنت في المدرسة مختلطة وأحببت شخصاً أكبر مني بثلاث سنوات، وطلبت من والدتي الخروج معه والذهاب للسينما".
وأشارت إلى أن والدتها فى البداية رفضت ولكن بعد ذلك قامت بمساعدتها في اختيار الملابس التي ستخرج فيها، وقامت بوضع الروج لها.
ولفتت يسرا إلى أن والدتها قالت: "ترجعي بالروج ده زي ما هو" ودخلت يسرا في حالة من الضحك الشديد، وأكدت أن الحب في الماضي مختلف تمامًا عن الحب فى هذه المرحلة.
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