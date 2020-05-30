أول ديو غنائي بين إدوارد وابنته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري إدوارد محبيه وطرح فيديو كليب لأول ديو غنائي يجمعه بابنته ماريا، وذلك بعنوان «رايحة لصحباتي».

الكليب حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى لطرحه، كما أثنى فانز إدوارد ومحبيه على جمال وعفوية ابنته، وقوة موهبتها الغنائية، متوقعين لها مستقبل فني ناجح، كما اعرب النشطاء عن اعجابهم بفكرة الأغنية والكليب، التي تدور حول نصائح الأب بابنته بضرورة الاهتمام بدراستها، في الوقت الذي كانت تفضل فيه الابنة قضاء وقتها مع صديقاتها.

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يُذكر أن إدوارد كان قد صرح بانه اضطر إلى تغيير طائفته الدينية حتى يستطيع الارتباط بزوجته الحالية، وقال: «غيرت طائفتي الدينية عشان كنت بحب مراتي وعايز اتجوزها وفى نفس الوقت شفت قد إيه هي كانت ملتصقة بالكنيسة والصلاة، ولقيت مستقبل أولادي الديني أفضل معها»، حيث انجب الفنان المصري من زوجته «ماريا، ومارك».

من ناحية أخرى، تألق إدوارد في المارثون الرمضاني بمسلسل «البرنس» الذي شارك في بطولته أمام محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.