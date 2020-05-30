فيدرر يتصدر تصنيف فوربس لأفضل 100 رياضي..ماذا عن ميسي وكريسيانو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح نجم التنس روجر فيدرر الآن الرياضي الأعلى أجرا في العالم، وفقا للقائمة السنوية لمجلة فوربس لأفضل 100 رياضي مدفوع الأجر في العالم، كما أصبحت نعومي أوساكا "اللاعبة" الأعلى أجراً على الإطلاق، حيث يأتي تصدر فيدرر للمرتبة الأولى، كأول مرة يحتل فيها لاعب تنس المركز الأول منذ إنشاء القائمة في عام 1990.

وفيدرر الذي احتل المرتبة الخامسة في قائمة العام الماضي، قفز للمرتبة الأولى بعد أن بلغت أرباحه 106.3 ملايين دولار على مدى الـ12 شهرًا الماضية.

بينما حققت نجمة التنس نعومي أوساكا رقمًا قياسيًا في الأرباح قدره 37.4 مليون دولار، مما جعلها اللاعبة الأعلى أجراً على الإطلاق، إذ حلت في المرتبة الـ 29 في القائمة، متفوقةً بذلك على زميلتها سيرينا ويليامز التي حلت هذه المرة في المرتبة 33 بإيؤاداتٍ بلغت 36 مليون دولار، بعد أن كانت قد حصلت سابقاً على لقب أفضل رياضية في العالم.

وتحدد فوربس التصنيفات التي تحسب إيرادات الرياضيين، بما في ذلك أموال الجوائز والرواتب ومكافآت العقود والموافقات ورسوم الظهور وغيرها من 1 يونيو 2019 حتى 1 يونيو 2020، كما وصف كبير محرري مجلة فوربس كورت بادنهاوزن فيدرر بأنه "هدف مثالي للشركات".

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وقدرت المجلة أن الـ100 رياضي الأعلى أجرًا، قد حصلوا على 3.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 9٪ عن العام السابق بفضل وباء فيروس كورونا.

ومن بين المراكز الثلاثة الأولى التالية في القائمة نجوم كرة القدم العالميين كريستيانو رونالدو بأرباح بلغت 105 ملايين دولار، وليونيل ميسي 104 ملايين دولار ونيمار 95.5 مليون دولار.

وجاء نجوم كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين في المرتبة الثانية، ومنهم مهاجم "لوس انجلوس ليكرز" ليبرون جيمس 2.88 مليون دولار، ولاعب نادي "غولدن ستايت ووريورز" ستيفن كاري 4.74 مليون دولار، ونجم "بروكلين نتس" كيفن دورانت 9.63 مليون دولار.

وفي قائمة العشرة الأوائل، جاء لاعب الغولف تايجر المعروف وودز 62.3 مليون دولار، ولاعب الارتكاز في نادي "مينيسوتا فايكنج" كيرك كوزينس 60.5 مليون دولار، ولاعب "فيلادلفيا ايجلز" كارسون وينتز 59.1 مليون دولار.