شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكريم عبد العزيزوأحمد رزق ينعون حسن حسنى بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء خبر وفاة النجم الكبير حسن حسني على مسامع الوسط الفني كالصاعقة، فلا صوت يعلو على هذا الخبر الأليم على كل منصات التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وانستجرام.

ونعى عدد كبير من النجوم وفاته، حيث كتب كل منهم كلمات مؤثرة على رحيله، فكتب النجم أحمد السقا على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك "مع السلامة يا عمنا هتوحشنا"، أما النجم أحمد رزق كتب :"عم حسن حسنى حبيبى وحبيب الملايين هتوحشنا".

أما النجم كريم عبد العزيز كتب : "لا حول ولا قوه الا بالله مع السلامة يا أستاذ هتوحشنا"، أما الفنان إدوارد، كتب: "مع السلامة أبويا الروحى"، وكتب الفنان إيهاب فهمى كتب :"مات العظيم حسن حسنى".

تشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

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كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى منذ قليل عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وتواجد الفنان الكبير الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.