شكرا لقرائتكم خبر عن احتمالية تأجيل مهرجان Coachella للعام المقبل رغم إعلان عقده فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة لموقع جاست جيرد أن مهرجان Coachella الموسيقى لعام 2020، والذى تم تغيير موعده من أبريل إلى أكتوبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا قد لا ينطلق كما هو محدد له.

وأوضحت المصادر أن المهرجان حتى الآن من المقرر له أن ينطلق في أكتوبر المقبل لمدة أسبوعين، لكن الأوضاع التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا ربما تحرم المهرجان من الانطلاق هذا العام ومن المرجح عقده العام المقبل.

Advertisements

وكان القائمون علي مهرجان قد أعلنوا عن بعض أهم الأسماء التي من المقرر أن تشارك في فعاليات المهرجان الذي ينتظره قطاع كبير من محبي وعشاق الموسيقي والغناء في العالم ، ويأتي في المقدمة النجم العالمي ترافيس سكوت الذي يتمتع بشعبية جارفة حول العالم، والذي قدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة و أبرزهم " Highest In The Room " التي حصدت سلسلة طويلة من النجاحات خلال 2019، كما يشارك في مهرجان "Coachella festival " فرقة الروك الأمريكية Rage Against the Machine و مغني الراب الشهير فرانك أوشن .

كما يشارك في هذا الحدث عدد كبير من النجوم منهم كيلفن هاريس و بيج شون، أيضا يشارك بالفعاليات لويس كابالدي و Charlie XCX و النجم العالمي ليل ناس أكس التي استطاع ان يحقق الكثير من النجاحات خلال عام 2019 ، وخلت القائمة النجمة العالمية لانا ديل راي التي تتميز بموهبتها الفريدة وشعبيتها الجارفة حول العالم، وتشارك أيضا النجمة الإنجليزية FKA twigs وغيرها من الأسماء البارزة علي الساحة الغنائية.