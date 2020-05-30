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شكرا لقرائتكم خبر عن بصورتين من الطفولة.. إيمى طلعت زكريا: "أنا وبابا يا ترى شبه بعض؟" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة ايمي طلعت زكريا صورة لها حينما كانت طفلة وبجانبها صورة نادرة لوالدها من الطفولة أيضاً، وذلك عبر حسابها علي موقع انستجرام، كما علقت على الصورتين بكتابة تساؤل هو : " أنا وبابا☺️❤️ياترى شبه بعض؟.
ايمي طلعت زكريا
وما أن نشرت الصورة حتي تلقت رسائل عديدة من متابعيهم عبر حسابهم علي موقع انستجرام، ممن ترحموا علي والدها.. وكانت عرضت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، فى وقت سابق رسالة رثاء من أحد متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت إيمى صورة والدها، وعلقت، "رساله من شخص فى حب طلعت زكريا" .. الى حبيبنا الاستاذ طلعت .. الغنى عن التعريف..
فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف ..
ما هو كان مدرسة لوحدة واداءه جميل وظريف ..
ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف..
وكانت الضحكة من قلبنا ماهو كوميديان شاطر وحريف..
دور أول دور تانى مكنش بيفرق .. كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف..
ولما فارقنا سبلنا ذكرى فى كل اعماله.. واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله"
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