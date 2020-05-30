شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: تعلمت من أحمد السقا هذه الأمور وأصبحت أتصرف مثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد فهمى أنه لا يرفض تماماً أى طلب من أصدقائه وزملائه للظهور كضيف شرف فى أعمالهم من أجل دعمهم، موضحاً لـ"الخليج 365" أنه تعلم هذا الأمر من النجم أحمد السقا، قائلاً "السقا الوحيد اللى مبيقولش لحد لأ مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، وأنا بقيت أعمل كده وسعيد بذلك".

وأشار فهمى إلى أنه يمتلك علاقة قوية بكل نجوم جيله، وأيضاً الجيل الأكبر منه والأصغر منه، ولذلك لا يرفض فكرة الظهور كضيف شرف سواء فى مشهد أو اثنين أو أكثر، لافتاً أنه شارك كضيف شرف فى فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وصور مشاهده فى أسبوع كامل وليس يوماً أو اثنين، كما ظهر فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر رغم أنه كان لديه مسلسل آخر فى نفس الموسم وهو "الواد سيد الشحات".

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احمد فهمى واحمد السقا

وشارك أحمد فهمى كضيف شرف فى أفلام "حسن وبقلظ" مع كريم فهمى وعلى ربيع، "هروب اضطرارى" مع أحمد السقا، "الأصليين" مع منة شلبى وماجد الكدوانى، "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام، "كازابلانكا" مع أمير كرارة، "حملة فرعون" مع عمرو سعد، وأيضاً "ديدو" مع كريم فهمى و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز والمنتظر عرضهما فى الفترة المقبلة.

كما ظهر فهمى كضيف شرف فى مسلسلات "لهفة" مع دنيا سمير غانم وعلى ربيع، و"نيللى وشريهان" مع دنيا سمير غانم وايمى سمير غانم، و"اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو، و"ربع رومى" و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر، و"الوصية" مع أكرم حسنى وأحمد أمين وريم مصطفى.

وينتظر أحمد فهمى استئناف تصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" الذى صور منه أسبوع وتوقف بسبب الانشغال بدراما رمضان، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.