شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه رجاء الجداوى تكشف حالتها الصحية: المشكلة فى ارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، الحالة الصحية لوالدتها بعد 6 أيام فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت، أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إن والدتها تحسنت حالتها الصحية، ولا يوجد لديها أى أعراض كورونا سوى ارتفاع فى درجة الحرارة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وأبدت "أميرة"، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، انزعاجها الشديد من صفحات السوشيال ميديا التى تتناول كل ساعة خبر وفاة الفنانة القديرة، قائلة، "لابد أن يراعى أصحاب تلك الصفحات أن هناك أسرة، تتألم من هذه الشائعات"، طالبة كل المحبين بالدعاء لوالدتها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

كانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

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وتعانى "أم الفن" من ارتفاع فى درجات الحرارة، منذ دخولها مستشفى أبو خليفة، ارتفاع درجة حرارتها، التى انخفضت من 39.6 درجة، حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى اليوم اتصالا هاتفيا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى.