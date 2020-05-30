شاهد.. محمد منير يبكى فى حفله الأخير فرحا بنجاح "حدوتة مصرية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح حققها الكينج محمد منير بحفله الأخير الذى أذيع لايف من داخل منزله، وبالتعاون مع أحد شركات المحمول، .. منير وأثناء غنائه مجموعة من أروع أغانيه خلال مشواره الفني الطويل بكي وهي يغني واحدة من أجمل تلك الأغاني، وهي "حدوتة مصرية" حيث لم يتمالك الكينج نفسه في ختام الأغنية.

منير أثناء غناءه وبكائه

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