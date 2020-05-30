صور| بحضور هنيدي وسعد وأوس أوس.. تفاصيل آخر تكريم للفنان حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

توفي الفنان حسن حسني، منذ قليل، عن عمر يناهز 89 عاما. بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وفي ديسمبر الماضي، أقامت نقابة المهن التمثيلية حفل تكريم خاص للفنان القدير حسن حسني، على مسرح النهار في وسط البلد، بمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الرابعة، وتسليمه درع التكريم من النقابة.

ونستعرض لكم أبرز ما حدث في ليلة تكريمه..

الحضور

حرص عدد من النجوم على حضور حفل تكريم الفنان القدير حسن حسني، حيث حضر كل من الفنان محمد سعد وصلاح عبدالله ومحمد هنيدي وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي وسليمان عيد وعمرو عبد العزيز وإسلام نجيب ومنة تيسير والمخرج أحمد شفيق وأوس أوس.

هنيدي وسعد

حرص الفنان محمد هنيدي ومحمد سعد على تقديم الفنان حسن حسني للحضور، ليتم بعدها عزف السلام الوطني.

فيلم القشاش

تم عرض فيلما وثائقيا يحمل اسم القشاش، وهو من إخراج سامح بسيوني، يرصد حسني من خلاله مسيرته الفنية وحياته الشخصية.

حسن حسني

قال الفنان حسن حسني إن لقب القشاش أطلقه عليه الكاتب الصحفي موسى صبري، وأصبح الاسم يلازمه طول الوقت.

وأضاف: "أحيي الدكتور أشرف زكي على الفكرة وتكريم فنان او اتنين كل سنة بنفس هذا التكريم".

وتابع: "سعيد بهذا التكريم الذى يأتي من نقابتي الغالية ووسط أحبابي من الفنانين، اللى تشرفت بحضورهم، وبوجه شكري لكل أعضاء النقابة.

محمد هنيدي

قال الفنان محمد هنيدي إن حسن حسني سيظل هرم المسرح المصري طول العمر،، وأنه تعلم منه الكثير.

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وأضاف: "حسن حسني تاريخ من العطاء للمسرح والدراما المصرية".

صلاح عبد الله

ألقى الفنان صلاح عبدالله قصيدته الشهيرة "20 جنيه"، والتي يحكي فيها أزمته مع الفنان محمد صبحي الذي خصم له عشرين جنيها في أثناء مشاركته بأحد العروض المسرحية.

وفوجئ الحضور خلال إلقاء صلاح عبدالله القصيدة بإخراج حسن حسني عشرين جنيها ليمنحها لصلاح عبدالله وقال " كل دا عشان عشرين جنيه يا صلاح.. خدها أهي" .

وضحك الفنان صلاح عبدالله والحضور، وقال: "لو سمعت باقي القصيدة يا عم حسن يمكن تزود المبلغ دا أكتر من كدا".

وقال صلاح: "كنت بروح أتفرج في اللوكيشن على حسن حسني عشان أشوف بيعمل المشاهد بتاعته ازاي".

وأضاف: "أقدم التحية لأشرف زكي بهذه المبادرة، التي تقدم لأول مرة من قبل النقابة بتكريم رموز الفن، والنقابات هتبدا تقلد نقابة الممثلين في اللي عملته ده، وكل سنة وحسن حسني بألف خير".

محمد سعد

قال الفنان محمد سعد إنه سعيد لتواجده في حفل تكريم الفنان الكبير حسن حسني، مضيفا: "فخور لكوني واحد ممن يساهم في تكريم أبي حسن حسني، وهو ما أقوله له دائما في أي مكان نتقابل فيه".

وأضاف: "تحية للدكتور أشرف زكي أنه قدر يعمل حاجة كان نفسنا كلنا نعملها من زمان وهو تكريم الفنان الكبير والقدير حسن حسني".

وتابع: "الفنان حسن حسني زي الشعراوي، بيجي كل 100 سنة، وكنت في قمة المتعة مشاركتي له في الأعمال التي جمعتني به".

وأوضح أن أفضل المشاهد التي يحبها لهما، هو مشهد الكامنجا الذي كان في فيلم اللمبي عندما كان يعزف له "عم بخ" إحدى مقطوعات الموسيقى الغربية.

وأضاف: "في أثناء تصوير المشهد، لم يتماسك وأعاد تصويره أكثر من مرة، حتى أنه ظهر في المشهد بالفيلم وهو يضحك".

أوس أوس

قال الفنان أوس أوس، نجم مسرح مصر: "يوم جميل جدا، وعم حسن حسني تاريخ وكلما تربينا على أعماله وكل الشخصيات اللي عملها أثرت في وجدانا، وبنت أفكارنا وكل حاجة فينا، احنا مبسوطين باليوم ده كفنانين، وربنا يديله الصحة وطولت العمر، ومستنين كل أعماله الجاية".