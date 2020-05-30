التصويت مستمر.. "بـ 100 وش" أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدر مسلسل "بـ100 وش"، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 29 مايو.

وحصد "بـ 100 و"، المركز الأول بنسبة 39%، يليه مسلسل "اللعبة" بنسبة 30%، وجاء مسلسل "رجالة البيت"، في المركز الثالث بنسبة 20%.

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وكان مسلسل "رجالة البيت"، متصدر المركز الأول في الاستفتاء حتى يوم 28 مايو، قبل أن يغير الجمهور النتيجة.