التصويت مستمر.. "بـ 100 وش" أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الخليج 365

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تصدر مسلسل "بـ100 وش"، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 29 مايو.
وحصد "بـ 100 و"، المركز الأول بنسبة 39%، يليه مسلسل "اللعبة" بنسبة 30%، وجاء مسلسل "رجالة البيت"، في المركز الثالث بنسبة 20%.
وكان مسلسل "رجالة البيت"، متصدر المركز الأول في الاستفتاء حتى يوم 28 مايو، قبل أن يغير الجمهور النتيجة.
ولا يزال التصويت مستمر حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365 واختيار مسلسلكم الكوميدي المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا
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