بينها "حواديت الشانزليزيه وبت القبايل".. مواعيد عرض 4 مسلسلات على الفضائيات تنطلق اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تبدأ القنوات عرض مسلسلات لم تكن مشاركة في الموسم الرمضاني، بدءا من اليوم، بالتزامن مع إعادة عرض المسلسلات الرمضانية.

حواديت الشانزليزيه

يبدأ عرض مسلسل حواديت الشانزليزيه بدءًا من الساعة 7 مساءً على قناة cbc.

والمسلسل بطولة إياد نصار وإنجي المقدم وداليا مصطفى وإدوارد، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

بت القبايل

فيما تعرض قناة الحياة، بدءا من اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً مسلسل "بت القبايل".

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المسلسل بطولة حنان مطاوع وعمرو عبدالجليل ومحمد رياض ومنة فضالي، وتأليف فرح شاذلي، وإخراج حسني صالح.

الواد سيد الشحات

كما تعرض قناة الحياة أيضا في تمام الساعة 2 مساءً مسلسل الواد سيد الشحات.

المسلسل بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، وإخراج أحمد الجندي.



أبو العروسة 2

فيما تعرض قناة dmc مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني، بدءا من اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساءً.

المسلسل بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح وولاء الشريف ورانيا فريد شوقي ومحمود حجازي ونريمين الفقي.