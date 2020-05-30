"دي إم سي" تعيد عرض الجزء الثاني من "أبو العروسة".. تعرف المواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شبكة قنوات "Dmc"، عن موعد عرض مسلسل "أبو العروسة" للموسم الثاني، بداية من السبت المقبل حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً.

ونشرت "Dmc" بوستر المسلسل، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " هنرجع لمسلسلنا اللي كلنا بنحبه أبو العروسة الموسم الثاني ، من السبت للأربعاء الساعة 7 مساء على dmc عشان نتسلى في وقت الحظر ونتفرج على حكايات عبدالحميد وعايدة، استنونا".

وتدور أحداث العمل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال واختلاف التفكير والتطورات التي طرأت على المجتمع، ويسلط المسلسل الضوء على الطبقة المتوسطة وما يحدث فيها.

يذكر أن مسلسل" أبو العروسة 2" من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، ولاء الشريف، محمود حجازي. وهو عمل من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.