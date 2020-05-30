بهاء سلطان مطلوب على تويتر في حفل لايف

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر مطالبات لإحياء النجم بهاء سلطان حفلًا غنائيًا أون لاين.

واطلق رواد تويتر هاتشتاج لايف

لبهاء سلطان، وذلك عقب نجاح حفلات الأون لاين نجاحًا مذهلًا، وخاصة التي اطلقها نجوم الغناء حتى يدعمون جمهورهم ومحبينهم للبقاء في المنزل.

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يذكر أن النجم بهاء سلطان طرح مؤخرا كليب أنت إستثنائي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وشارك في الغناء الفنان محمود العسيلي، كما كسر الكليب حاجز الـ 22 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.