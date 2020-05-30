شاهد.. شكل نجوم الفن الحالي في عصر السبعينيات

قام فنان موهوب بتركيب صور نجوم الفن الزمن الحالي، إلى زمن السبعينيات، حيث استعان بتقنية "الفتوتوشوب"، وتركيب صورهم على أشهر صيحات 1970. وظهر نجوم الفن، وهم يرتدون ملابس السبعينات، بالإضافة إلى أشهر تصيفيات الشعر أنذاك، ومن بين هؤلاء النجوم: تامر حسني، محمد رمضان، أحمد زاهر، رامز جلال، روبي، رامي جمال، أكرم حسني، محمد هنيدي، آسر ياسين، نيللي كريم. بالإضافة إلى أشهر تصيفيات الشعر أنذاك، ومن بين هؤلاء النجوم: تامر حسني، محمد رمضان، أحمد زاهر، رامز جلال، روبي، رامي جمال، أكرم حسني، محمد هنيدي، آسر ياسين، نيللي كريم. Advertisements يذكر أن مسلسلات رمضان هذا العام تنوعت مابين مسلسلات اعتمدت على البطولة الجماعية وأخرى على البطل الأوحد، لكن السمة الأهم هي التنوع في الأفكار، ومحتوى الأعمال الدرامية مابين العمل الوطني، والرومانسي، والتاريخي، والاجتماعي، والكوميدي.

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