بالدموع .. محمد منير يغني حدوتة مصرية

لم يتمالك نفسه .. و ظهرت دموعه.. ولمعت عينين عند الغناء لمصر .. هذا ما قام به النجم الكبير محمد منير مع بداية أغنية حدوتة مصرية، والتي أختتم بها حفله الغنائي ميوزك أون لاين فستيفال. فستيفال. كما شاركت الفنانة دينا الوديدي والفنانة نورنان أبو طالب في الغناء مع النجم الكبير محمد منير، حيث تألق في الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. منير، حيث تألق في الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أهِل أوّل، وهي من كلمات عبدالله دبلول، وألحان محمد الحداد، وتوزيع أسامة الهندي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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