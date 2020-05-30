الكينج محمد منير يشعل التريندات بحفلة "أون لاين"

أشعلت حفلة الكينج محمد منير، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر والوطن العربي.

وأحيا منير، اليوم الجمعة، حفلة “أون لاين”، بمشاركة المطربتين نوران أبو طالب ودينا الوديدي، وذلك للترفيه عن الجماهير خلال فترة العزل المنزلي، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.

ورحب رواد السوشيال بعودة منير للحفلات والظهور بعد فترة طويلة من الغياب وعدم الظهور والقلق عليه بعد انباء

مرضه واجراءه عملية جراحية.

وقال رواد السوشيال: " وحشتنا ياكينج فينك من زمنا، ياخسارة الكينج خلص بسرعة، حفلة عظيمة جدا".

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ونشر الكينج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي برومو الحفل، الذي قدمه عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”، وعلق: “راح أغني.. استنوني بكرة الجمعة الساعة 10 مساءً".

وأعلنت دينا الوديدي المشاركة بحفل منير، عبر

حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وقالت: “النهارده حابة أشارككم لحظة مميزة أوي.. وزي حلم كبير وشرف ليا.. وهو أن أكون ضيفة من ضيوف لايف حفل منير مع أجمل موسيقيين مصر”.

وأكملت دينا: “مش بس عشان منير بالنسبة ليا وزي كل جيلي شكل كتير في وعي وتجربتي الموسيقية على مستويات كتير منها اختلافه وتطوره وأفكارة وحبه للي بيعمله ورحلته.. بس كمان عشان منير بشكل شخصي هو من أجمل وأكتر الفنانين المتواضعين واللي روحهم مليانة حب وموسيقى من اللي ممكن تقابلهم في حياتك”.