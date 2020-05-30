فيديو .. محمد حماقي يغني على قد الشوق لـ عبد الحليم حافظ

نشر النجم محمد حماقي فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وظهر من خلاله وهو يغني أغنية على قد الشوق للنجم عبد الحليم حافظ.

وأغنية على قد الشوق من كلمات محمد علي أحمد، وألحان كمال الطويل، وتم طرح الأغنية لأول مرة في عام 1955 ضمن

أحداث فيلم لحن الوفاء.

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وفيلم لحن الوفاء من تأليف محمد مصطفى سامي، وإخراج إبراهيم عمارة، وبطولة كل من شادية، عبدالحليم حافظ، زوزو نبيل، حسين رياض، عبدالوارث عسر، حسن البارودي، زكي إبراهيم، ماري عز الدين، علية فوزي، وداد حمدي، نبيل الزقزوقي، علي عبدالعال، حسن حامد،

منير الفنجري، محمد سليمان، رجاء يوسف، عبدالمنعم بسيوني، حسين قنديل، عبدالعزيز سعيد، ايلين دياتو، حسنة سليمان، محمد عزت، كمال الزيني، عواطف رمضان، سامية محسن، سميحة محمد، محمد شوقي، مطاوع عويس.



يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان راسمك في خيالي، وهو من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات مير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، كما كسر الكليب حاجز الـ 15 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

