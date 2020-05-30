حمو بيكا يتنبأ بموعد انتهاء فيروس كورونا.. ومتابعون: " كفانا عبث"

تنبأ مطرب المهرجانات حمو بيكا، بموعد انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد، ليكون يوم السبت المقبل، حسبما أعلن خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي لموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وتصدر حمو بيكا، معدلات الأكثر

تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية عقب تصريحاته المثيرة للجدل، والذي استقبله رواد مواقع التواصل بمزيد من السخرية.

ونشر "بيكا" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وقال: "لابس كمامة ورايح تحارب ولا إيه، الكورونا هتنتهي يوم السبت الجاي، آه الحظر هيتفك الخميس الجاي".

ويستمر مطرب المهرجانات حمو بيكا، في آثارة الجدل بالسوشيال ميديا بتصريحاته غير المألوفة والتي يسخر منها متابعينه من نشطاء مواقع التواصل.

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