سكارليت جوهانسون تتسوق وحيدة بالكمامة

ظهرت النجمة سكارليت جوهانسون، وهي تتسوق في محل بقالة وحيدة فى هامبتونز بنيويورك،

يأتي ذلك بالتزامن مع تأجيل زفافها بسبب تفشي فيةوس كورونا COVID-19 ، من خطيبها كولين جوست.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن شركة الإنتاج العالمية، منحت الضوء الأخضر لعرض الفيلم الجديد في بريطانيا قبل السوق العالمي بأسبوع تزامناً مع إقامة بعض المهرجانات السينمائية العالمية في لندن في ذلك التوقيت.

سكارليت جوهانسون (بالإنجليزية: Scarlett Johansson)‏ ولدت في 22 نوفمبر 1984 بمدينة نيويورك، سكارليت هي ممثلة ومغنية وعارضة أمريكية.

وأعلى الممثلات أجرًا في العالم لعام 2019 بمبلغ 56 مليون دولار أمريكي. ظهرت سكارليت على الشاشة لأول مرة عام 1993 من خلال فيلم"الحارس الضال" ثم فيلم" الأخوات مانينغ " 1996 رشحت للفوز بجائزة "الروح المستقلة الأمريكية" كأفضل ممثلة.