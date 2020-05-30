نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

أشرف زكي، قل في تصريحات صحفية، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، في تحسن مستمر، وان حالتها المعنوية جيدة، وذالك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف، أن رجاء الجداوي ستتعافى خلال الأيام المقبلة مطالبًا جمهورها بالدعاء لها، وأوضح أنه يقوم بمتابعة حالتها بين الحين والآخر قائلا: “أتابع باستمرار حالة رجاء الجداوي؛ بعد دخولها مستشفى العزل الصحي في الإسماعيلية، وحالتها حاليا مستقرة للغاية، وليس هناك أي تراجع”.

وتابع، أن رجاء الجداوي لا تحتاج إلى غرفة عناية مركزة، أو وضعها على جهاز تنفس صناعي، ومن المتوقع شفائها قريبا وسيقوم الأطباء بإعادة التحاليل لها بعد يومين.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، وطالبت ابنتها الوحيدة أميرة باكية جمهورها بالدعاء لها حتى تتجاوز أزمتها الصحية بسلام.