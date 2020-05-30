إيرينا شايك تزور برادلى كوبر في منزله لمدة 4 ساعات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تستمتع كل من العارضة الروسية إيرينا شايك، والنجم الأمريكي برادلى كوبر، خلال الوقت الحالي، بوقتهما برفقة بعضهما البعض وسط القلق الذى يعيشه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا “COVID-19”، حيث يتواجدا حاليا فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يكن ظهور إيرينا شايك شىء غريب حيث يتمتع الثنائى بصداقة وحياة ودية بالرغم من انفصالهما، إضافة إلى أنهما يتبعان رعاية الأبوة المشتركة لابنتهما “ليا” البالغة من العمر ثلاث سنوات.

ووفقا لموقع جريدة الديلى ميل، فقد أمضت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عاما، ما يقرب من أربع ساعات فى منزل برادلي كوبر.

وظهرت إيرينا شايك بكامل أناقتها حيث ارتدت قميصا ذى تصميم راقى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء ” Burberry ” ووصل سعره إلى 280 جنيها إسترلينيا، كما ارتدت “شورت” باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.

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وقد سجلت عدسات “البابارتزى” لحظة وصول أحد عمال توصيل الطلبات الذى أحضر الأطعمة لهما، لتظهر شايك هى التى تقوم باستلام الوجبات، وما لفت الأنظار أن الزيارة اقتصرت عليهما فقط ولم تظهر ابنتهما ذات الـ 3 سنوات.

وعلى جانب أخر، رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، مؤخرا، مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي برادلي كوبر وهو يزور صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسيه إيرينا شايك، في مزلها بنيويوك وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يتم الأحتفال به في أمريكا في شهر مايو.

وقام النجم العالمي كوبر بارتداء الماسك حفاظا على نفسه من العدوى بفيروس كورونا المنتشر فى الولايات المتحدة.

وتثبت زيارة كوبر لصديقته السابقة أنهما يبقيان على صداقتهما رغم الانفصال وكانت انتشرت تساؤلات بكثافة بين محبي وعشاقي النجمين، حيث انفصل كوبر وشايك في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد قصة حب استمرت لمدة أربع سنوات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن إحدى النجمين سيحاول لجذب الآخر من جديد ليستعيدا معا قصة حبهما وحياتهما المستقر، وهو ما نفاه تماما موقع “جوسيب كوب” المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، فتواصل الموقع مع احدي المقربين من الزوجين والذي أكد أنها قصة مختلقة.