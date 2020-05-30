منة شلبي تستعد لتصوير «النمس والإنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والممثلة المصرية منة شلبي، لتصوير مشاهدها في فيلم “النمس والإنس” بعد أسبوعين، مع النجم المصري محمد هنيدى، في الديكورات الخاصة بالعمل بأحد الاستوديوهات، حيث يواصل مخرج العمل شريف عرفة في معاينة الديكورات، للبدء في التصوير، خاصة وأنه انتهى من ترشيح وتعاقدات باقى الأبطال الذين يشاركون في بطولة الفيلم، ويشاركهم في بطولة العمل كل من الفنان عمرو عبدالجليل وصابرين وضيف الشرف شيكو.

وكانت منة شلبي، قد شاركت مؤخرا، في بطولة فيلم “خيال مآتة” أمام النجوم أحمد حلمي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى.

ويعود محمد هنيدى بفيلم “النمس والأنس” إلى السينما بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.

وكان آخر أفلام المخرج شريف عرفة “الممر” الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات بلغت 75 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.