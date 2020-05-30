لماذا سربت رجاء الجداوي صورتها في مستشفى العزل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم تسريب صورة للفنانة المصرية رجاء الجداوي، من داخل مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر من داخل المستشفى في تصريحات صحفية، إن الفنانة رجاء الجداوي، وافقت على التقاط صورة مع مدير المستشفى الدكتور علي حطب، وتم تسريب الصورة ردًا على ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة ووفاتها داخل الحجر الصحي، مشيرة إلى أن اللقطة المصورة تم تسريبها دون علم مدير المستشفى.

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وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة مستقرة، وبدأت أعراض فيروس كورونا المستجد في الاختفاء.

كانت الفنانة رجاء الجداوي، قد شعرت 28 رمضان بارتفاع درجة الحرارة لـ39، أعقبها إجراء تحاليل أثبتت إيجابية إصابتا بفيروس كورونا المستجد، ليتم نقلها للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم، وانخفضت درجة حرارتها لـ37 واستقرت حالتها بعد وصولها مستشفى العزل، واختفاء الأعراض تمامًا.

وشاركت رجاء الجداوي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “لعبة النسيان”، مع الفنانة دينا الشربيني، ومحمود قابيل، وأحمد داوود، وعدد كبير من النجوم الشباب، وخضع كل فريق العمل لفحص فيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية إصابة الفنانة رجاء الجداوي، وجاءت جميع النتائج سلبية.