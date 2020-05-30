تطورات الحالة الصحية لحمدي الوزير بعد الجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حمدي الوزير، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا وخضع بسببها لعملية جراحية.

حمدي الوزير، قال في تصريحات صحفية، إنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة، لكن حالته أصبحت أفضل الآن، و أنه يمكث هذه الفترة في منزله لتلقي العلاج.

وأضاف: “خرجت من المستشفى، أول أمس، بعد تركيب دعامة وقسطرة للقلب، وهي آخر شيء كنت أفكر أن يحدث لي، لكن الحمد لله صحتي أصبحت مستقرة الآن، وأشكر كل من سأل عني في محنتي، وأؤكد للجميع أنني في صحة جيدة الآن، وسأعود لمهنتي خلال الفترة المقبلة بإذن الله بشكل طبيعي”.

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وكانت مي، ابنة الفنان حمدي الوزير، قد طمأنت جمهور والدها ومتابعيه على صحته، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وأنه خرج من المستشفى بعد تركيب قسطرة ودعامة له.

ابنة الفنان المصري كتبت، على صفحتها الشخصية على موقع “الفيس بوك”: “الحمد لله بعد يومين في العناية عمل قسطرة ودعامة بابا خرج من المستشفى الحمد لله، كانت ذبحة بس ربنا أكرمنا والحمد لله خرج بالسلامة.. ادعوا له ربنا يحفظه دايما ويبارك في عمره.. الحمد لله كل يوم”.

يذكر أن حمدي الوزير، شارك مؤخرًا في أكثر من عمل فني، ضمنها مسلسل “أفراح إبليس” ومسرحية “ريا وسكينة” التي عرضت بالإسكندرية، ومسلسل “سوبر ميرو” وغيرها من الأعمال.