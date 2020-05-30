شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: شخصيتى فى "البرنس" إبداع من محمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان إدوارد عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها بشخصية عبد المحسن الذى قدمها ضمن أحداث مسلسل "البرنس" الذى طرح خلال الماراثون الرمضانى وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

إدوارد قال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المخرج محمد سامى أظهر فيه شخصية لم تكن موجودة بداخله قبل ذلك، وقدمه بشكل جديد ومختلف ولاقت الشخصية إعجاب الكثير والسبب يرجع إلى إبداع سامى.

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وتألق وأبدع وهو يجسد شخصية "عبد المحسن" بكل ما تحمله من اضطرابات وأمراض نفسية وتناقض، وأثبت أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع، ففى المشهد الواحد استطاع إدوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء. تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، ويعمل (سمكرى) فى ورشة والده، ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، وتحدث بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

البرنس" تم عرضه على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك ادوارد فى مسلسل "فرصة تانية" الذى تم عرضه على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.