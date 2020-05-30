شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هنا الزاهد تستمتع بأجواء الصيف وتعود للون شعرها المعتاد بهذا اللوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها من خلال عدة صور لها مؤخراً عبر حسابها علي موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور بعدما بدا عليها التمتع بآشعة الشمس وأجواء الصيف حالياً، كما ظهرت هنا أيضاً بلون شعرها المعتاد، وذلك بعدما قامت مؤخراً بنشر عدة صور لها علي مدار الفترة الأخيرة بلون ولوك مختلف تماماً عما اعتادت عليه.



هنا الزاهد

وكانت كشفت الفنانة هنا الزاهد عن ترشيحها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتي تعلن عنها في قائمة TC Candler الشهيرة، حيث نشرت صورة ترشيحها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".



هنا

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وضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، 3 نجمات من العالم العربى، إلى جانب هنا الزاهد، وهن النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبرى، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع "انستجرام"، صورهن كمرشحات للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسى ظافر عابدين في قائمة الرجال.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها من إحدى مشاركتها في تطبيق تيك توك، واستخدامها أغنية "تحيا مصر" للمطرب أحمد جمال.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيديو الذي جسدت فيه الأغنية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والذي سرعان ما حصد أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال دقائق.

يشار إلى أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، الذى شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين ينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.وتخوض هنا الزاهد بـ"هزر فزر" تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل.