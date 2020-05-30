شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Mulan بدور العرض 23 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن تحديد يوم 24 يوليو المقبل لعرض فيلم Mulan بدور العرض السينمائى، وهو الفيلم الذى كان من المقرر عرضه فى مارس الماضى، لكن تفشى فيروس كورونا حرمه من العرض.
أولى محطات الفيلم كانت ستكون في الصين مارس الماضي لكن تأجل عرض الفيلم هناك وقتها بسبب فيروس كورونا وغلق دور العرض السينمائي ، ما جعل صناعه تأجيل جولته في الصين لأجل غير مسمي.
فيلم Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.
الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.
بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("Captain Marvel")، وليندسي بير ("Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".
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