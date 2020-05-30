شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: زدت 3 كيلو فى الحظر.. وبيومى فؤاد: أكتر حاجة بحبها فى شكلى "كرشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استضافة برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، لأبطال مسلسل " خيانة عهد " قامت مقدمة البرنامج منى الشاذلي بخوض لعبة مع أبطال المسلسل والتي تتمثل في اختيار كل منهم كرة من عدد من الكرات الموجودة في بولة زجاجية، ويوجد داخل الكرة سؤال وعلى كل منهم يجاوب على هذا السؤال.

وبالفعل بدأ الفنان بيومي فؤاد اللعبة، حيث اختار أول كرة وكان سؤالها إيه أكتر حاجة بتحبها في شكلك؟ وجاوب ممازحا الحضور "كرشي"، وكان الاختيار الثاني للكرة من نصيب الفنانة سلوى عثمان، وكان سؤالها إيه أكتر اسم دلع بتكرهيه، وأجابت "سالي"، كما اختار الفنان تيام قمر إحدى الكرات ليجد السؤال إيه الموقف اللى حصلك واتمنيت الأرض تنشق وتبلعك؟ وأجاب عندما كنت صغيرا طلب مني والدي مصطفى قمر فى إحدى حفلاته أن أصعد على المسرح للرقص مع ابن خالتى على أغنية بيانولا.

وعندما جاء الدور على الفنانة عبير صبري اختارت إحدى الكرات والتي جاء سؤالها، بتدلعي نفسك قدام المراية بتقولي إيه، فأجابت لا أدلع نفسى قط أمام المرآة، فأنا أقف أمامها كي أحاسب نفسي وأرى هل أستطيع أن أنظر لنفسي أم لا، أما الفنان خالد سرحان فجاء سؤاله مين أكتر حد تعبك في اللوكيشن فأجاب لا أحد، كما أجاب الفنان شريف حافظ على سؤال أكتر حد اتعصبت عليه كان مين، قائلا حمايا لأنه أبكى زوجتي.

Advertisements

وعن سؤال الفنان خالد أنور لو هتعمل عملية تجميل هتكون إيه قال هعمل عملية في دقني لأن فيها جزء فاضي، وكان نصيب الفنان مصطفى درويش في سؤال كنت متابع إيه غير خيانة عهد قال بـ 100 وش لأنه مسلسلي الثاني، وعندما اختار المؤلف أحمد عادل إحدى الكرات جاء سؤاله إيه أغرب رسالة جاتلك على إنستجرام قال أنت مريض، أما الفنانة يسرا فكان لها النصيب الأكبر حيث اختارت كورتين كان السؤال الأول تخنتي كام كيلو في الحظر وقالت 3 كيلو.