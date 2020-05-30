شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ودينا الوديدى يغنيان "علمونى عينيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الكينج محمد منير خلال حفله الغنائى "لايف" من داخل منزله، أغنية "علمونى عينيكى" وشاركته فى غنائها المطربة دينا الوديدى، كما غنى الكينج أيضا أغنية "شبابيك" مع المطربة نوران أبو طالب، يأتى هذا الحفل ضمن حفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الكينج محمد منير بدأ حفله الغنائى الذي يبثه من داخل منزله "أون لاين، بأغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه تقديم الأغنيات.

ورحب الكينج محمد منير بجمهوره الذى يشاهد حفله "اللايف" على موقع يوتيوب، بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: "برحب بيكم فى بيتى، ومتزعلوش من قعدتنا فى البيوت كلنا قاعدين وليا أصدقاء كتير فى كل مكانى بيكلمونى وهما نفس حالنا، ونحن لا نملك إلا الصبر والتوعية".

وفاجأ الكينج محمد منير جمهوره، بعد مساعدة أحد أعضاء فرقته بالوقوف رغم ظهوره جالسا طوال الحفل بعد أن أجرى مؤخرا عملية فى مفصل الحوض، ووجه الشكر للقوات المسلحة بعد أن استطاعوا علاجه داخل مركز الطب العالمى، ووجه التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة.

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منير أجرى عدة بروفات للحفل الذى يُبث من منزله فى العاشرة مساء الجمعة، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وذلك بمشاركة مجموعه من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: شريف نور "كيبورد وقيادة الفريق"، حازم عبد القادر "درامز"، نور عاشور "ساكسفون"، اوسو "ليد جيتار" ، وأحمد نظمي "باص جيتار".ويقدم منير للمرة الأولى إحدى أغانيه بمشاركة الملحن وعازف الجيتار سامر جورج.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.