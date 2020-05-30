شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور: مشهد المواجهة مع حلا شيحا من أصعب المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد أنور، أثناء استضافته في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي والذي يذاع على قناة CBC: "من أصعب المشاهد التي قدمها في مسلسل خيانة عهد هو مشهد المواجهة مع حلا شيحة، فهو مشهد تحول أحداث المسلسل كله، ويعتبر مشهدا رئيسيا للشخصيات الثلاثة فيه، وقد استغرق تصوير هذا المشهد مايقرب من 26 ساعة، فيعتبر من أكثر المشاهد التي تعبت فيها"، وأضاف: "عندما قدمت دور هشام ابن يسرا شعرت وكأني ابنها في الحقيقة وأنا أشكرها كونها استطاعت أن تكسر حاجز الخوف والقلق الذي انتابني".

أما الفنان مصطفى درويش فقال إن دور عزت الذي قدمته في خيانة عهد هو دور مختلف فهو شخص مؤدب يحب زوجته ويستحمل كل عيوبها ولا يرى جانبها السيئ، على نقيض الدور الذي قدمه في مسلسل بـ 100 وش "فتحي" النصاب، فكل شيء مختلف تماما وقد رسمت الشخصيتين في خيالي وتخيلت شكل الشعر وطريقة اللبس والكلام.

وكشف الفنان تيام قمر عن كواليس دوره في مسلسل "خيانة عهد"، حيث قال اتفق معايا المخرج سامح عبد العزيز في البداية أن تكون الشخصية انطوائية إلى حد كبير، ويتعرض بعد ذلك لأحداث كثيرة تغير مجرى حياته، وعن مشهد المواجهة مع والده ورفضه لمساعدته قال هذا المشهد حدث عليه جدل كبير قبل عرضه وبعده.

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وترى الفنانة سلوى عثمان أنها تعتبر شخصية فرح التي تقدمها الفنانة حلا شيحة هي أكثر شخصية شريرة في المسلسل، فهي لم يكن لديها مبرر حقيقي لكم الأذية التي أذتها لعهد، وكل مبرراتها هي مجرد أوهام في عقلها.

أما الفنان شريف حافظ الذي جسد دور طبيب هشام فقال: "تخرجت فى كلية الشرطة وعملت بها فكانت أول خدمتي في الوادي الجديد ومن ثم طلبت نقلي لسيناء ولكن كان الهدف هو مواجهة الإرهاب فوجدت الموضوع ليس سهلا وأن السلاح الحقيقي للإرهاب هو الفن، ولأني أعشق التمثيل منذ صغري وقدمت في معهد السينما قبل التحاقي بالشرطة ولكن لم يحالفني الحظ، لم أتردد لحظة في تقديم استقالتي وخوض تجربة التمثيل".