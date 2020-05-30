شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غنائها مع منير.. دينا الوديدي تشارك متابعيها بصور من حفل الكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة دينا الوديدي تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر تفاعلت بها مع متابعي حفلتها الأخيرة، والتي شاركت فيها الغناء مع الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي الذى تم إذاعته لايف من داخل بيته، وهى الحفلة التي حظت بردود فعل واسعة مثلما ظهر مؤخراً، حيث احتل اسمها التريند بعد الكينج محمد منير الذى تصدر التريند بمجرد بدء الحفل.



منير ودينا الوديدي

دينا الوديدي التي غنت مع الكينج منير أكثر من أغنية شاركت جمهورها مقطع من أحد الأغاني التي غنتها مع منير حيث كتبت خلال تدوينة عبر موقع تويتر: "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا ميلادك مكانك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان".

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دينا الوديدي على تويتر

وقد حرص الكينج محمد منير خلال الحفل على طمأنة جمهوره ومحبيه علي صحته حالياً، وذلك أثناء إحيائه حفله اللايف حالياً، والذى يذاع من داخل منزله بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، حيث بدأه منذ الساعة العاشرة مساء، وقد طمأن منير جمهوره حينما تطرق إلى العملية الذى أجراها في مفصل الحوض.

وأضاف أنه حالياً أصبح في صحة جيدة وليثبت ذلك للجميع قام بالوقوف على كلتا قدميه، ثم حرص على توجيه الشكر لكل الأطباء الذين ساندوه وأشرفوا على علاجه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأمر هو من أعاده للحياة