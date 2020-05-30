شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد منير ودينا الوديدى تريند بسبب حفلهما اللايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح وردود الفعل الكبيرة يحققها الكينج محمد منير من خلال حفله الأخير الذى يذاع حالياً لايف، حيث يقدم خلاله مجموعة من أجمل أغانيه، وهو الحفل الذي يشهد مشاركة من جانب المطربة دينا الوديدى، والتي غنت معه أكثر من أغنية منذ بدء الحفل، وما أن بدأ الحفل حتي تفاعل معها متابعو وجمهور الكينج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل اسم الكينج يتصدر التريند مؤخراً، بالإضافة إلى اسم دينا الوديدي هي الأخرى.



الكينج تريند

وقد حرص الكينج محمد منير على طمأنة جمهوره ومحبيه علي صحته حالياً، وذلك أثناء إحيائه حفله اللايف حالياً، والذى يذاع من داخل منزله بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، حيث بدأه منذ الساعة العاشرة مساء، وقد طمأن منير جمهوره حينما تطرق إلى العملية الذى أجراها في مفصل الحوض.

وأضاف أنه حالياً أصبح في صحة جيدة وليثبت ذلك للجميع قام بالوقوف على كلتا قدميه، ثم حرص على توجيه الشكر لكل الأطباء الذين ساندوه وأشرفوا على علاجه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأمر هو من أعاده للحياة.

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وبدأ منذ قليل الكينج محمد منير حفله الغنائى الذي يبثه من داخل منزله "أون لاين، بأغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه فى ترديد الأغنيات خلفه، ويأتى هذا الحفل ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد.

منير أجرى عدة بروفات للحفل الذى بدأ فى العاشرة مساء الجمعة، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وذلك بمشاركة مجموعه من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: شريف نور "كيبورد وقيادة الفريق"، حازم عبد القادر "درامز"، نور عاشور "ساكسفون"، اوسو "ليد جيتار" ، وأحمد نظمي "باص جيتار". ويقدم منير للمرة الأولى إحدى أغانيه بمشاركة الملحن وعازف الجيتار سامر جورج.