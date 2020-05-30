شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. سكارليت جوهانسون تتسوق وحيدة بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع ديلي ميل النجمة سكارليت جوهانسون وهي تتسوق في محل بقالة وحيدة فى هامبتونز بنيويورك، حيث ظهرت وهى ترتدى الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحماية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأجيل زفافها بسبب تفشي فيةوس كورونا COVID-19 ، من خطيبها كولين جوست.

من جانب آخر قررت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، عرض فيلمها الجديد Black Widow، بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، في صالات العرض السينمائي ببريطانيا يوم 28 أكتوبر المقبل، قبل أسبوع من العرض العالمي له المقرر في يوم 6 نوفمبر داخل الولايات المتحدة العالمية.

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ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن شركة الإنتاج العالمية، منحت الضوء الأخضر لعرض الفيلم الجديد في بريطانيا قبل السوق العالمي بأسبوع تزامناً مع إقامة بعض المهرجانات السينمائية العالمية في لندن في ذلك التوقيت

Black Widow من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، ويشاركها في البطولة الممثل العالمي، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكي جي بي، التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.