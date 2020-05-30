"حلم غريب وهدية ابنته وقصته مع المرض".. حكايات يونس شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان يونس سلبي الـ79، إذ إنه من مواليد 30 مايو 1940.

ونستعرض لكم بعض الحكايات عن الفنان الراحل.

النشأة والبداية الفنية

ولد يونس شلبي في 30 مايو 1941، في مدينة المنصورة بمحافة الدقهلية، وحصل على البكالوريوس بمعهد الفنون المسرحية.

وبدأ حياته الفنية في نهاية الستينيات، ولفت الأنظار له بالقوة في مسرحية مدرسة المشاغبين، لينطلق بعدها مقدما أكثر من 150 عملا.

وأنتج خلال مشواره فيلم سفاح كرموز، الذي قام ببطولته.

فيما كان آخر أعماله مسلسل سوالف حريم عام 2004، قبل وفاته بـ3 أعوام.

حلم غريب

قالت زوجته إن يونس شلبي كان جميلا وصادقا، مضيفة: "لم أشعر باليتم إلا بوفاته، فقدت كل الناس بوفاة يونس".وأضافت: "حلمت إني بكتب نعي يونس قبل وفاته بأيام كنت في سينا بقدم لابني في الجامعة، فرجعت، وقالي عاوز ادخل المتشفى، وتاني يوم نزل يصلي الجمعة، ورجع تعبان، ودخل في غيبوبة، 17 يوم في مستشفى المقاولين العرب، ثم توفي".

حفل زفاف

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حكت الفنانة إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة"، خلال استضافتها الفنانة رجاء الجداوي أن الفنان يونس شلبي قرر عمل فرح بأقل التكاليف، فلم يعزم أحدا من الوسط الفني وأخبر سعيد صالح وإسعاد يونس ألا يأتوا للحفل.

وأضافت إسعاد أن سعيد صالح عز عليه أن يتزوج يونس شلبي دون أن يراه، فقرر مفاجأته واصطحب 400 فنان منهم سمير صبري إلى الحفل، ما سبب صدمة ليونس شلبي، وقال لهم: "مفيش أكل ليكم".

هدية ابنته

قالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل، إن والدها كان أبا لطيفا، طيبا، كطفل لا يعرف ‏الكآبة، ولم يقيدهم بأوامر أو يجبرهم على القيام بأشياء لا يريدونها.

وكشفت سارة أن والدها كان يكره الصوت العالي والشقاوة وعدم المذاكرة، وأن هذه الأشياء هي التي كانت ‏تغضبه من أولاده، كما أكدت أنه لم يكن يرحب بدخول أي من أولاده إلى الوسط الفني، لأن مجال الفن مشقة ‏على الفنان الذي يتعب في عمله فلا يهنأ ولا يرتاح.‏

وأهدت سارة يونس شلبي أغنية "تملي في قلبي" للفنان محمد فوزي، خلال استضافتها في برنامج "شارع النهار" إلى والدها وقالت إنها كانت تغنيها له ‏دائمًا في حياته، وكان يسعد بها.

قصته مع المرض

مع بداية الألفية الثالثة، أصيب يونس شلبي بمرض السكر والقلب، وتدهورت حالته الصحية ثم المالية، واشتد عليه المرض.

أجرى شلبي جراحة في القلب في السعودية، كما أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه، وتم تغيير ثلاثة شرايين في القلب لتوسيع عظام القفص الصدري له.