قبل إعادة عرضه الأحد.. هكذا وصف المخرج عمرو عرفة تجربته في "سرايا عابدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج عمرو عرفة مقطع فيديو من مسلسل "سرايا عابدين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ليكشف به عن موعد إعادة عرضه ابتداءً من الأحد المقبل على شاشة "Mbc" في تمام التاسعة مساءً.

وعلق عرفة على الفيديو: " عمري ما كان في خطتي أخرج مسلسل لكن لما المؤلفة النابغة هبة مشاري بعتتلي سرايا عابدين انبهرت بصراحة وحسّيت إنه مجموعة أفلام صغيرة يصعب دمجها في فيلم واحد، وكمان تقنية جديدة وخدع بصرية وممثلين جحافل من كل الدول العربية تم توفيرها من منتج العمل".

وأضاف عمرو عرفة: "علي إم بي سي من الأحد ٩ مساءً".

مسلسل "سرايا عابدين" بطولة الفنانة يسرا، غادة عادل، نيللي كريم، نور اللبنانية، قصي خولي، صفاء الطوخي، علاء مرسي، عمر مصطفى متولي، ومن تأليف هبة مشاري، وإخراج عمرو عرفة.