منة عرفة على "يخت" ومي عمر في سيارة "سبور".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنت تستحق السعادة فلا تدع أحد ينسيك ذلك".

رحاب الجمل

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة التونسية عاشئة بن أحمد متابعيها بصورة لها من داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علا الفارس

نشرت الفنانة علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.

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لجين عمران

نشرت الإعلامية لجين عمران صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي جالسه على "مرجيحة".

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من على "يخت" في البحر.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، صورة لها من داخل سيارة "سبور"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر، وعلقت: "صباح الفل".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دع النور يدخل إليك ويذيب برودة قلبك.. هذا هو مغزى أن تكون قويًا".