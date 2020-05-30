فيديو| منير يوجه التحية لشهداء الجيش والشرطة.. ودموعه تنهي حفله على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انتهى منذ قليل حفل محمد منير "أونلاين" الذي شاركه فيه دينا الوديدي ونوران أبوطالب وأحمد زيزو.

وأنهى الكينج حفله بالدموع أثناء غنائه اَخر أغنية "حدوتة مصرية".

Advertisements

وبدأ منير حفله بأغنية "وسط الديراة"، وشاهده قرابة 50 ألف شخص.

وطمأن منير جمهوره على حالته الصحية، قائلا: "ماكنتش أقدر أغني، عملت عملية بسيطة في مفصل الحوض، وفي طريقي للشفاء بإذن الله، وأنا واقف وبطمن جمهوري".

وأضاف: "أنا باسمكم جميعًا بشكر مركز الطب العالمي وأشكر القوات المسلحة، وتحية لكل شهدائنا من الجيش والشرطة".