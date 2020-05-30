منير يطمئن الجمهور على صحته ويشكر القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
انتهى منذ قليل حفل محمد منير "أونلاين" الذي شاركه فيه دينا الوديدي ونوران أبوطالب وأحمد زيزو.
وبدأ منير حفله بأغنية "وسط الديراة"، وانتهى الحفل بـ"حدوتة مصرية"، وشاهده قرابة 50 ألف شخص.
وطمأن منير جمهوره على حالته الصحية، قائلا: "ماكنتش أقدر أغني، عملت عملية بسيطة بمصر في مفصل الحوض، وفي طريقي للشفاء بإذن الله، وأنا واقف وبطمن جمهوري".
وأضاف: "أنا باسمكم جميعًا بشكر مركز الطب العالمي وأشكر القوات المسلحة، وتحية لكل شهدائنا من الجيش والشرطة".
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