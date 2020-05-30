ياسمين صبري تعلق على مقولة للدكتور مصطفى محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الفنانة ياسمين صبري على مقولة للدكتور الراحل مصطفى محمود. وجاءت المقولة: "أعان الله أصحاب الظنون السيئة، فهناك مسافة طويلة جدا بينهم وبين الراحة". وعلقت ياسمين بقولها: "صحيح". وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2020 مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، أيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، ومن إخراج مرقس عادل.

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