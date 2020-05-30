محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان سامح حسين متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو جمعه بابنتيه "مريم وفاطمة"، خلال فترة العزل المنزلي.
وظهر حسين في الفيديو رفقة ابنتيه وهو يحاول منعهما عن اللعب على الهواتف، ليروي لهما قصصًا من التراث.
وقال حسين في الفيديو: "بنات لو سمحتوا الموبايلات عشان عنيكوا، هحكيلكوا حدوتة أحسن، هحكيلكوا حاجة من " ألف ليلة وليلة"، لترد ابنته مريم "لا يا بابا دي كتير أوي"، ورد عليها والدها :" ما أنا هحكيلكوا ليلة واحدة".
وأثناء حديث حسين، تحاول مريم وفاطمة أن يقاطعا والدهما، ثم يتركاه ويرحلا، وعلق سامح حسين: "حدوتة نص اليوم".
يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية المتفائل التي حققت نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة ساخرة.. سامح حسين يروي قصصًا لابنتيه في العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.