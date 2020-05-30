صبا مبارك تنشر صورًا من الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها صورًا لها خلال قضاء فترة الحجر المنزلي، التي قضتها ما بين دولتي الإمارات، والأردن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت صبا على الصور :"من شئ شهرين بدايات أيام الحجر".

وكانت الفنانة صبا مبارك اضطرت البقاء 17 يوما في الحجر الصحي بدولة الإمارات، ثم بدأت رحلة حجر ثانية 17 يوما في الأردن.

وعرض للفنانة صبا مبارك مؤخرًا، مسلسل "حارس الجبل"، بطولة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، وخالد القيش.