ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ صورة لها برفقة خطيبها مجد دعبول على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نادين في الصورة بالبكيني، والى جانبها خطيبها وهما مستمتعان بالأجواء الصيفية على احد المسابح في مدينة بيروت.

الجدير ذكره ان نادين الراسي عايدت مؤخرا خطيبها مجد دعبول بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة لهما على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت : عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وزوجي المستقبلي. في هذا اليوم المميز أصلي لله أن يحميك ويعطيك اياما سعيدة وكلها سلام. تستحق ذلك لأنك انسان مميز. أحبك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي برفقة خطيبها بثوب السباحة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.